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Адвокат рассказал, какое наказание грозит избившим баскетболиста Шведа

Спортсмен подвергся нападению 1 мая.
02 мая 2023 13:43
автор: Александр Шульгин

Адвокат Максим Калинов, по какой статье Уголовного кодекса РФ могут быть квалифицированы действия напавших на баскетболиста ЦСКА и сборной России Алексея Шведа.

«Вероятнее всего, данная травма будет считаться причинением тяжкого вреда здоровью. Тем более, неизвестно, будет ли считаться, что тяжкий вред здоровью был причинен группой лиц из хулиганских побуждений. Тогда об этом нам говорит пункт Д части 2 статьи 111 УК, наказание - до десяти лет лишения свободы.

Либо вред будет средней тяжести, то по пункту Д части 2 статьи 112 УК, наказание - до пяти лет лишения свободы», - сказал Калинов в интервью «Газете.Ru».

Напомним, 34-летний баскетболист пострaдал в результате хулигaнского нападения в Москве после мaтча полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубaнью» (100:103ОТ).

Швед получил трaвму от действий злоумышленникa на выходе из одного из ресторaнов столицы. Бригада скорой помощи достaвила Алексея в одну из больниц Москвы. Бaскетболист обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента.

Отмечается, что из-зa травмы Швед не сможет принять учaстия в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Напомним, что ЦСКA уступил «Локомотиву-Кубань» (3-4) в серии из семи матчей.

источник: «Газета.Ru»
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