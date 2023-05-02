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Стали известны подробности избиения защитника ЦСКА Шведа

Баскетболист вступил в конфликт возле ресторана в Москве.
Стали известны подробности избиения защитника ЦСКА Шведа
02 мая 2023 14:10
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Стали известны подробности конфликта с участие защитника ЦСКА Алексея Шведа.

Напомним, что баскетболиста госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В ЦСКА заявили о нападении на Алексея на выходе из ресторана.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Швед отдыхал с женой и друзьями в московском ресторане «Джун». В заведении также находилась компания из пятерых мужчин. На выходе из ресторана у баскетболиста возник с ними конфликт.

На улице произошла драка, в результате которой Швед упал на землю. После этого у баскетболиста из уха пошла кровь.

Спасли Алексея от дальнейшего избиения сотрудники ресторана.

источник: Телеграм-канал Baza
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