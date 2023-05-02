Стали известны подробности избиения защитника ЦСКА Шведа

Стали известны подробности конфликта с участие защитника ЦСКА Алексея Шведа.

Напомним, что баскетболиста госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В ЦСКА заявили о нападении на Алексея на выходе из ресторана.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Швед отдыхал с женой и друзьями в московском ресторане «Джун». В заведении также находилась компания из пятерых мужчин. На выходе из ресторана у баскетболиста возник с ними конфликт.

На улице произошла драка, в результате которой Швед упал на землю. После этого у баскетболиста из уха пошла кровь.

Спасли Алексея от дальнейшего избиения сотрудники ресторана.