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Единая лига ВТБ отреагировала на нападение на Алексея Шведа

Баскетболист получил черепно-мозговую травму.
02 мая 2023 15:33
автор: Максим Скороходов

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексей Шведа.

Напомним, что спортсмена госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В ЦСКА заявили о нападении на Алексея на выходе из ресторана.

«Правоохранительные органы должны дать достаточно быструю оценку произошедшему, всетаки достаточно много информации, им точно должно быть все известно.

Желаю Алексею здоровья! Невообразимая какаято история, жуть просто. Конечно, мы поможем Алексею. Сделаем все, что ему необходимо для восстановления здоровья», - приводит «Матч ТВ» слова Кущенко.

По данным телеграм-канал Baza, Швед отдыхал с женой и друзьями в московском ресторане «Джун». В заведении также находилась компания из пятерых мужчин. На выходе из ресторана у баскетболиста возник с ними конфликт.

На улице произошла драка, в результате которой Швед упал на землю. После этого у баскетболиста из уха пошла кровь.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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