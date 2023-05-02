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Врачи диагностировали у баскетболиста ЦСКА Шведа перелом основания черепа и еще ряд тяжелых травм

Помимо этого, спортсмен получил перелом височной кости и еще ряд повреждений.
Врачи диагностировали у баскетболиста ЦСКА Шведа перелом основания черепа и еще ряд тяжелых травм
02 мая 2023 16:24
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Российский баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил тяжелые травмы после нападения в центре Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, медики, проводившие обследование спортсмена, диагностировали у Шведа перелом основания черепа, височной кости, открытую черепно-мозговую травму и амнезию.

Ранее сообщалось, что 34-летний баскетболист пострадал в результате нападения в одном из ресторанов Москвы, где он отдыхал вместе с семьей. Конфликт с группой отдыхающих уроженцев Кавказа произошел на выходе из ресторана.

источник: «Московский комсомолец»
Врачи диагностировали у баскетболиста ЦСКА Шведа перелом основания черепа и еще ряд тяжелых травм
Врачи диагностировали у баскетболиста ЦСКА Шведа перелом основания черепа и еще ряд тяжелых травм
Помимо этого, спортсмен получил перелом височной кости и еще ряд повреждений.
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