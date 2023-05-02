Врачи диагностировали у баскетболиста ЦСКА Шведа перелом основания черепа и еще ряд тяжелых травм

Российский баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил тяжелые травмы после нападения в центре Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, медики, проводившие обследование спортсмена, диагностировали у Шведа перелом основания черепа, височной кости, открытую черепно-мозговую травму и амнезию.

Ранее сообщалось, что 34-летний баскетболист пострадал в результате нападения в одном из ресторанов Москвы, где он отдыхал вместе с семьей. Конфликт с группой отдыхающих уроженцев Кавказа произошел на выходе из ресторана.