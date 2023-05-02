Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич продлил контракт с командой и установил рекорд Единой лиги ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба «Пари НН» останется на своем посту еще на два года, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

«С учетом нового соглашения Зоран проведет в «Пари НН» в общей сложности 14 лет, и, кажется, это рекорд», - говорится в сообщении.

Лукич начал работать с командой в 2008 году, проведя с командой шесть сезонов, уйдя в отставку в 2014. Затем в 2017 году состоялось возвращение сербского тренера. Под его руководством «Пари НН» стал серебряным призером Единой лиги ВТБ (2014), обладателем Кубка России (2023).

В 2011 году Лукич признавался лучшим тренером ПБЛ, в 2021 году – лучшим тренером Лиги чемпионов. С 2021 года Лукич является тренером сборной России.