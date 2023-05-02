Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА Алексею Шведу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем ОМВД России по Пресненскому району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 111 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно‑розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых в совершении этого резонансного преступления», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алексей Швед был госпитализирован вечером 1 мая после нападения на него группы уроженцев Кавказа в одном из московских ресторанов.

Медицинское обследование диагностировало у Шведа перелом основания черепа, перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, эпидуральную гематому и амнезию.