Полиция установила личность одного из напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа

Сотрудники полиции города Москвы установили личность одного из подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

По данным Telegram-канала Baza, им оказался уроженец Азербайджана Князь А.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователем ОМВД России по Пресненскому району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 111 УК РФ. Алексей Швед был госпитализирован вечером 1 мая после нападения на него группы уроженцев Кавказа в одном из московских ресторанов. Медицинское обследование диагностировало у Шведа перелом основания черепа, перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, эпидуральную гематому и амнезию.