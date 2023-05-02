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Стало известно, из-за чего избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Игрока госпитализировали с сотрясением мозга.
Стало известно, из-за чего избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
02 мая 2023 19:27
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед оказался в больнице в результате нападения в одном из ресторанов Москвы.

Как сообщает телеграм-канал Baza, группа неизвестных, состоящая из 8 человек, избила игрока из-за денег. По данным источника, молодые люди предъявили претензии Шведу за проигранный матч в полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью». Все они сделали крупную ставку, и потеряли финансовые средства из-за проигрыша армейцев.

«Возникла ссора, быстро перешедшая в драку – Шведа ударили, он упал, напавшие разбежались. Все это наблюдала жена баскетболиста. Двое из парней остались рядом с лежащим Алексеем и снимали его на телефон, после чего тоже скрылись.

По информации «Базы», после инцидента Алексею звонил один из нападавших – он признался в содеянном, а затем поинтересовался, как можно «порешать ситуацию». Но решать ее будут через суд – после нападения в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, – сказано в сообщении источника.

источник: Телеграм-канал Baza
Стало известно, из-за чего избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
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