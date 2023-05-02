УНИКС вырвал победу у «Зенита» и стал вторым финалистом Единой лиги ВТБ

Баскетболисты казанского УНИКСа победили санкт-петербургский «Зенит» в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 80:79 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка, у гостей на очко меньше у Томаса Эртеля.
Счет в серии стал 4-3 в пользу УНИКСа, который в финале встретится с «Локомотивом-Кубанью». В серии матчей за третье место встретятся ЦСКА и «Зенит», сложивший с себя полномочия действующего чемпиона Единой лиги ВТБ.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Полуфинал. Игра 7.
УНИКС – «Зенит» - 80:79 (17:19, 19:12, 16:24, 28:24)
Очки: Димитриевич (24), Мэйкон (16), Хантер (11) – Эртель (23), Моэрман (17), Хоумсли (14)
Счет в серии: 4-3
источник: «Советский спорт»