УНИКС вырвал победу у «Зенита» и стал вторым финалистом Единой лиги ВТБ

Баскетболисты казанского УНИКСа победили санкт-петербургский «Зенит» в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 80:79 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка, у гостей на очко меньше у Томаса Эртеля.

Счет в серии стал 4-3 в пользу УНИКСа, который в финале встретится с «Локомотивом-Кубанью». В серии матчей за третье место встретятся ЦСКА и «Зенит», сложивший с себя полномочия действующего чемпиона Единой лиги ВТБ.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Полуфинал. Игра 7.

УНИКС – «Зенит» - 80:79 (17:19, 19:12, 16:24, 28:24)

Очки: Димитриевич (24), Мэйкон (16), Хантер (11) – Эртель (23), Моэрман (17), Хоумсли (14)

Счет в серии: 4-3