Алексей Швед находился без сознания после происшествия с нападением

Баскетболист Алексей Швед находился без сознания после нападения на него возле ресторана в Москве, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, в таком состоянии спортсмен был около 20 минут.

Как сообщает телеграм-канал Baza, группа неизвестных, состоящая из 8 человек, избила игрока из-за денег. По данным источника, молодые люди предъявили претензии Шведу за проигранный матч в полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью». Все они сделали крупную ставку, и потеряли финансовые средства из-за проигрыша армейцев.

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.