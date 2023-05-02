УНИКС пятый раз в истории вышел в финал Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС в пятый раз в истории вышел в финал Единой лиги ВТБ, победив действующего чемпиона лиги «Зенит» в заключительном матче полуфинальной сериии Единой лиги ВТБ (80:79).

Ранее УНИКС выходил в финал Единой лиги в 2010, 2012, 2016 и 2021 годах, но победить в финале казанским баскетболистам не удавалось.

В финале 2023 года УНИКС сыграет с «Локомотив-Кубанью», который в 2013 году также выходил в финал Единой лиги ВТБ, но не смог победить.

Финальная серия до четырех побед стартует 6 мая и завершится не позднее 22 мая.