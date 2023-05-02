Стали известны даты и время матчей финальной серии Единой лиги ВТБ

Финальная серия Единой лиги ВТБ стартует 6 мая, сообщается на сайте турнира.

В финале встретятся казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». За счет более высокого места УНИКСа по итогам регулярного чемпионата преимущество своей площадки будет у казанской команды.

Первые две игры пройдут в Казани 6 мая в 14:00 и 8 мая в 15:00, третья и четвертая – в Краснодаре 11 мая в 19:30 и 13 мая в 14:00.

Пятая игра запланирована на 16 мая в Казани (19:30), если она понадобится. Шестая состоится при необходимости 19 мая в Краснодаре (20:00). Если победитель не будет определен к этому времени, то решающий матч пройдет на площадке УНИКСа 22 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.