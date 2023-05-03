«Реал» обыграл «Партизан» в матче плей-офф Евролиги и сократил отставание в серии

Мадридский «Реал» победил белградский «Партизан» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги. Встреча в Белграде завершилась со счетом 82:80 (19:32, 26:16, 21:15, 16:17) в пользу гостей.

В составе победителей дабл-дабл оформил Уолтер Тавареш, набравший 26 очков и сделавший 11 подборов. У хозяев площадки лучшим стал американец Зак Ледей, на счету которого 15 очков и 8 подборов.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Партизана». Четвертая игра серии состоится в Белграде 4 мая.

В других четвертьфинальных парах играют «Монако» — «Маккаби» (2-1), «Барселона» — «Жальгирис» (2-0) и «Олимпиакос» — «Фенербахче» (1-1).