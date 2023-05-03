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«Она оскорбляла нацию»: подозреваемый по делу об избиении Шведа рассказал, с чего начался конфликт

По словам задержанного, драку спровоцировала жена баскетболиста.
«Она оскорбляла нацию»: подозреваемый по делу об избиении Шведа рассказал, с чего начался конфликт
03 мая 2023 11:27
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Один из фигурантов уголовного дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа рассказал, что послужило причиной конфликта.

По словам подозреваемого, у него завязался разговор с женой спортсмена. В ходе беседы девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала грубить, а также оскорблять его нацию и семью, сообщает телеграм-канал Baza.

«Позже из ресторана вышел Швед вместе со своим одноклубником Артемом Комоловым и полез драться на моего несовершеннолетнего брата», – рассказал подозреваемый, представившийся Князем Амираслановым.

По его словам, Шведа ударил кто-то из его компании. Баскетболист упал на землю, но больше его никто не трогал.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА получил серьезные травмы головы. После избиения он 20 минут лежал без сознания. Сейчас спортсмен находится в реанимации.

источник: Телеграм-канал Baza
«Она оскорбляла нацию»: подозреваемый по делу об избиении Шведа рассказал, с чего начался конфликт
«Она оскорбляла нацию»: подозреваемый по делу об избиении Шведа рассказал, с чего начался конфликт
По словам задержанного, драку спровоцировала жена баскетболиста.
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