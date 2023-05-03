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Пресс-служба ЦСКА показала фотографии Шведа из больницы

Баскетболист оказался в клинике из-за избиения в ресторане.
03 мая 2023 22:17

Защитник ЦСКА Алексей Швед угодил в больницу в результате избиения в московском ресторане. По официальным данным, игрок получил сотрясение мозга, а также другие травмы.

Как сообщает пресс-служба армейцев, баскетболисты Никита Курбанов, Семен Антонов, Девонте Кейкок и Самсон Руженцев навестили одноклубника в больнице. Соответствующие снимки появились в соцсети столичного клуба.

Ранее сообщалось, что компания из 8 человек избила Шведа в столичном ресторане, а причиной конфликта послужили оскорбления в адрес игрока за проигранный матч «Локомотиву-Кубани». По некоторым данным, молодые люди сделали ставку на победу армейцев и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.

Пресс-служба ЦСКА показала фотографии Шведа из больницы
Баскетболист оказался в клинике из-за избиения в ресторане.
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