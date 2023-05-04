Спортивный врач оценил шансы Шведа на возвращение в баскетбол после жестокого избиения

Защитник ЦСКА Алексей Швед может завершить карьеру. Такое мнение выразил спортивный врач Андрей Литвиненко, о чем сообщает телерадиокомпания «Звезда».

По словам доктора, всему виной травмы, полученные в результате драки в московском ресторане.

«Все будет зависеть от того, насколько сохранена координация движений и ментальные особенности, скажем так. То есть как он сможет воспринимать окружающую информацию. Будем надеяться, что прогнозы будут благополучные», – добавил врач, отметив, что спортсмену потребуется на восстановление от 6 до 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что компания из 8 человек избила Шведа в столичном ресторане, а причиной конфликта послужили оскорбления в адрес игрока за проигранный матч «Локомотиву-Кубани». По некоторым данным, молодые люди сделали ставку на победу армейцев и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.