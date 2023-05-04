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Дело об избиении баскетболиста Шведа передали в Следственный комитет

Прокуратура изъяла материалы следствия.
04 мая 2023 13:25
автор: Максим Скороходов

Московская прокуратура объявила о передаче дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в территориальный орган столичного Следственного комитета.

«Прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА в центре Москвы из производства следственных органов внутренних дел.

Поскольку один из фигурантов несовершеннолетний, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Ранее сообщалось, что компания из 8 человек избила Шведа в столичном ресторане, а причиной конфликта послужили оскорбления в адрес игрока за проигранный матч «Локомотиву-Кубани». По некоторым данным, молодые люди сделали ставку на победу армейцев и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.

По версии одного из подозреваемых, в ресторане у него состоялась беседа с женой Шведа. По словам мужчины, в ходе рaзговора девушка, находившaяся в состоянии алкогольного опьянeния, начала грубить собеседнику, а такжe оскорблять eго нацию и семью.

Дело об избиении баскетболиста Шведа передали в Следственный комитет
Прокуратура изъяла материалы следствия.
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