Президент ЦСКА рассказал о сотрудничестве с правоохранительными органами по делу Шведа

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о сотрудничестве с правоохранительными органами по делу баскетболиста Алексея Шведа.

«Клуб не является участником этих взаимоотношений. Есть потерпевший, свидетели, задержанные и следствие. Не сомневаюсь, что виновные будут найдены и ответят по закону», - приводит «Матч ТВ» слова Ватутина.

Напомним, что 34-лeтний спортсмен получил серьeзные травмы головы в ходе драки возле одного из ресторанов в центре столицы. Компания из восьми человек избила Алексея. По некоторым данным, молодые люди сделали ставку на победу ЦСКА в полуфинале с «Локомотивом-Кубанью» и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.