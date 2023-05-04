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Капитан УНИКСа Воронцевич назвал сильные стороны «Локомотива-Кубани»

Команды встретятся в финальной серии Единой лиги ВТБ
04 мая 2023 16:47
автор: Максим Скороходов

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич поделился мнением о сопернике его команды по финалу Единой лиги ВТБ «Локомотиве-Кубани».

«У «Локомотива» талантливые игроки, у них вообще очень сбалансированный состав. Молодых ребят много. Это очень бегущая команда: если не остановить их быстрый прорыв, убегут конкретно Они могут играть в быстрый баскетбол, если дать им разбросаться, могут успешно бить трехочковые. У них много высоких, активных и обыгрывающих тоже достаточно», - приводит «Матч ТВ» слова Воронцевича.

За счет более высокого места УНИКСа по итогам регулярного чемпионата преимущество своей площадки будет у казанской команды.

Первые две игры пройдут в Казани 6 мая в 14:00 и 8 мая в 15:00, третья и четвертая – в Краснодаре 11 мая в 19:30 и 13 мая в 14:00.

Пятая игра запланирована на 16 мая в Казани (19:30), если она понадобится. Шестая состоится при необходимости 19 мая в Краснодаре (20:00). Если победитель не будет определен к этому времени, то решающий матч пройдет на площадке УНИКСа 22 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Капитан УНИКСа Воронцевич назвал сильные стороны «Локомотива-Кубани»
Команды встретятся в финальной серии Единой лиги ВТБ
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