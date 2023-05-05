«Милуоки Бакс» уволил Майка Буденхольцера с поста главного тренера

Руководство «Милуоки Бакс» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Майка Буденхольцера.

В сезоне-2022/2023 «Милуоки» занял первое место в регулярном чемпионате, однако вылетел уже в первом раунде плей-офф, уступив «Майами» со счётом 1-4.

После завершения серии Буденхольцер признал, что допустил ошибку в концовке решающего матча, не взяв тайм-аут за полсекунды до завершения основного времени встречи. «Милуоки» уступил в овертайме со счётом 126:128.

Майк проработал в «Бакс» пять сезонов. Под его руководством клуб выиграл титул в сезоне-2020/2021, дважды доходил до полуфинала Восточной конференции и один раз – до финала.

О том, где может продолжить свою тренерскую карьеру Буденхольцер, пока не сообщается.