«Непросто видеть своего подопечного в таком состоянии». Эмил Райкович – о Шведе

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович высказался о состоянии разыгрывающего команды Алексея Шведа.

«Совсем непросто видеть своего подопечного в таком состоянии. Все, что остается нам, — это молиться о его выздоровлении, чтобы он мог прийти в норму как можно скорее. Конечно, баскетбол для него сейчас вовсе не главное. Главное — это его здоровье и его семья», - приводит слова Эмил Райковича «Матч ТВ».

Напомним, компания из восьми человек напала на баскетболиста и избила его. Сообщалось, что причиной конфликта послужили оскорбления в адрес игрока за проигранный матч «Локомотиву-Кубани». СМИ сообщали, что молодые люди сделали ставку на победу армейцев и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.