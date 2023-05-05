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Прокуратура Москвы предъявила обвинения напавшим на Алексея Шведа

Баскетболист находится в больнице с травмами головы.
05 мая 2023 09:56
автор: Александр Кожевников

Столичная прокуратура предъявила обвинения трём мужчинам по делу о нападении на разыгрывающего московского ЦСКА Алексея Шведа.

«Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам»). Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру. Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре», - цитирует сообщение прокуратуры Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, компания из восьми человек избила Алексея Шведа в ресторане в столице России. После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.

источник: Агентство городских новостей «Москва»
Прокуратура Москвы предъявила обвинения напавшим на Алексея Шведа
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