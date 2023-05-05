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Лука Дончич оплатит похороны жертв стрельбы в школе Белграда

В результате трагедии погибли восемь детей и один взрослый.
05 мая 2023 11:32
автор: Александр Кожевников

Лидер клуба НБА «Даллас Маверикс», словенский баскетболист Лука Дончич пообещал оплатить похороны жертв трагедии в школе Белграда.

«Я убит горем в связи с трагическими событиями в школе в Сербии и гибелью людей, в том числе невинных школьников. Мыслями я с семьями и всеми, кто пострадал от этой трагедии. Через свой фонд я изучаю как немедленные, так и долгосрочные способы поддержки учащихся, преподавателей и семей, пострадавших в результате стрельбы», - приводит слова Луки Дончича ESPN.

3 мая в Белграде при стрельбе в школе имени Владислава Рыбникара погибли девять человек, среди которых восемь учеников и охранник. По подозрению в массовом убийстве был задержан 14-летний школьник.

источник: ESPN
Лука Дончич оплатит похороны жертв стрельбы в школе Белграда
В результате трагедии погибли восемь детей и один взрослый.
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