Лука Дончич оплатит похороны жертв стрельбы в школе Белграда

Лидер клуба НБА «Даллас Маверикс», словенский баскетболист Лука Дончич пообещал оплатить похороны жертв трагедии в школе Белграда.

«Я убит горем в связи с трагическими событиями в школе в Сербии и гибелью людей, в том числе невинных школьников. Мыслями я с семьями и всеми, кто пострадал от этой трагедии. Через свой фонд я изучаю как немедленные, так и долгосрочные способы поддержки учащихся, преподавателей и семей, пострадавших в результате стрельбы», - приводит слова Луки Дончича ESPN.

3 мая в Белграде при стрельбе в школе имени Владислава Рыбникара погибли девять человек, среди которых восемь учеников и охранник. По подозрению в массовом убийстве был задержан 14-летний школьник.