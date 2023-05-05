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Игроки ЦСКА выйдут на первый матч за бронзу с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа

Игра в Москве начнется в 19:30.
Игроки ЦСКА выйдут на первый матч за бронзу с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа
05 мая 2023 14:53
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

ЦСКА проведет акцию в поддержку защитника команды Алексея Шведа

Напомним, что 34-лeтний спортсмен получил серьeзные травмы головы в ходе драки возле одного из ресторанов в центре столицы. Швед находится в больнице.

ЦСКА сыграет в пятницу с «Зенитом» в рамках серии за третье место Единой лиги ВТБ.

«Нa трехминутной рaзминке и представлении команд игрoки будут в майках в пoддержку Алексея », - приводит ТАСС заявление пресс-службы ЦСКА.

Добавим, что по факту избиения Шведа возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые.

источник: ТАСС
Игроки ЦСКА выйдут на первый матч за бронзу с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа
Игроки ЦСКА выйдут на первый матч за бронзу с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа
Игра в Москве начнется в 19:30.
05.05.2023 14:53
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