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Президент ЦСКА: Швед непременно поправится, но нужно время

Баскетболист находится в больнице после избиения в одном из столичных ресторанов.
Президент ЦСКА: Швед непременно поправится, но нужно время
05 мая 2023 15:33
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался о перспективах восстановления разыгрывающего столичной команды Алексея Шведа.

«Алексей пока лежит в больнице, его лечат, проходит процедуры. Он непременно поправится, но нужно время», – приводит слова Андрея Ватутина «РИА Новости».

Напомним, что 34-лeтний спортсмен получил серьезные травмы головы в ходе драки возле одного из ресторанов в центре столицы. Компания из восьми человек избила Алексея. По некоторым данным, молодые люди сделали ставку на победу ЦСКА в полуфинале с «Локомотивом-Кубанью» и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.

У баскетболиста были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и частичная потеря памяти.

Столичная прокуратура предъявила обвинения трём мужчинам по делу о нападении на игрока.

источник: «РИА Новости»
Президент ЦСКА: Швед непременно поправится, но нужно время
Президент ЦСКА: Швед непременно поправится, но нужно время
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