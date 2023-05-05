Суд арестовал первого обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Пресненский суд Москвы заключил под стражу первого из трех задержанных полицией за нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемый в хулиганских действиях Писарев Г.В. взят под стражу, судом удовлетворено соответствующее ходатайство следственного органов, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания из восьми человек избила Алексея Шведа в ресторане в столице России. После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.