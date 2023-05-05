Лучший снайпер Единой лиги ВТБ и член Зала славы лиги объявил о завершении карьеры

Баскетболист «Химок» и УНИКСа Кит Лэнгфорд объявил о завершении профессиональной карьеры.

В мае прошлого года спортсмен перенес операцию по поводу тендинопатии ахиллова сухожилия. Следующие десять месяцев он боролся с последствиями консервативными методами.

«Далее последовали сложные времена, я отрицал, гневался, был в депрессии, пытался торговаться. Но вот пришло и принятие. Я объявляю о завершении карьеры. Я отдал баскетболу всего себя», - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.

В своей карьере Лэнгфорд играл за миланскую «Олимпию», греческий «Панатинаикос», израильский «Маккаби» и другие. Из российских клубов баскетболист выступал за «Химки» (2009-2011) и УНИКС (2014-2017).

В 2016 году Лэншфорд был признан лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, в 2019 году стал членом Зала славы лиги.