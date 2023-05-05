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О'Нил назвал лучшего разыгрывающего за всю историю НБА

Баскетболист уже выиграл четыре чемпионских перстня.
05 мая 2023 17:59
автор: Александр Поволоцкий

Экс-центровой «Лейкерс» Шакил О»Нил назвал баскетболиста, которого считает лучшим разыгрывающего за всю историю НБА.

Своим мнение четырехкратный чемпион ассоциации поделился в эфире NBA on TNT.

«Стоит признать, что лучшим разыгрывающим из всех, когда-либо игравших на этой позиции, является Стеф Карри. Не все считают его типичным разыгрывающим, но все-таки он играет на этой позиции», — заявил О»Нил.

Отметим, что Карри выступает за «Голден Стэйт». В регулярном чемпионате он в среднем набирал 29,4 очка, делал 6,1 подбора и отдавал 6,3 передачи.

Добавим, что во втором раунде плей-офф «Уорриорз» играют с «Лейкерс». Счет после двух матчей равный — 1-1.

источник: «Советский спорт»
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