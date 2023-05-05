Второй подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа взят под стражу

Пресненский суд Москвы заключил под стражу второго из трех задержанных полицией за нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ходе заседания 20-летний подозреваемый возражал против удовлетворения ходатайства стороны обвинения.

Ранее сообщалось, что группа из нескольких человек избила Алексея Шведа в ресторане в столице России. После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.