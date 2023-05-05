Тренер «Зенита» Паскуаль выразил надежду, что Швед вернется в баскетбол как можно скорее

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал печальные события вокруг защитника ЦСКА Алексея Шведа.

Ранее сообщалось, что компания из 8 человек избила баскетболиста в столичном ресторане, а причиной конфликта послужили оскорбления в адрес игрока за проигранный матч «Локомотиву-Кубани». По некоторым данным, молодые люди сделали ставку на победу армейцев и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.

«Я хочу пожелать всего хорошего Алексею Шведу и его семье. Надеюсь как можно скорее увидеть его снова на площадке», – заявил Паскуаль, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Ранее спортивный врач Андрей Литвиненко допустил вероятность, при которой Швед больше не выйдет на баскетбольную площадку.