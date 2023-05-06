30 очков Эмбиида не спасли «Филадельфию» от поражения от «Бостона»

Баскетболисты «Бостон Селтикс» победили «Филадельфию Сиксерс» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции. Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 114:102 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, ставший MVP регулярного чемпионата, который сделал дабл-дабл, набрав 30 очков и сделав 13 подборов. Дабл-дабл также у разыгрывающего Джеймса Хардена (16 очков, 11 передач).

Форвард гостей Джейсон Тейтум отличился дабл-даблом, набрав 27 очков, сделав 10 подборов.

«Бостон» повел в полуфинальной серии до четырех побед – 2-1. Следующая игра состоится в ночь на 8 мая в Филадельфии.