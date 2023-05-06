47 очков Букера принесли победу «Финиксу» над «Денвером»

Баскетболисты «Финикс Санз» победили «Денвер Наггетс» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 121:114 в пользу хозяев паркета.

Победе «Финикса» способствовал защитник хозяев Девин Букер, ставший самым результативным игроком встречи. На его счету 47 очков, 6 подборов и 9 результативных передач. На счету его напарника Кевина Дюранта – 39 очков, 9 подборов и 8 результативных передач. Дюрант вышел на седьмое место в истории НБА по набранным очкам в плей-офф. У него теперь 4793 очка. Лидирует в списке Леброн Джеймс - 7809.

У гостей отличился центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 30 очков, 17 подборов и 17 передач.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Денвера». Четвертая игра серии состоится в ночь на 8 мая в Финиксе.