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47 очков Букера принесли победу «Финиксу» над «Денвером»

Тем не менее, «Денвер» ведет в полуфинальной серии Западной конференции.
06 мая 2023 08:29
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты «Финикс Санз» победили «Денвер Наггетс» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 121:114 в пользу хозяев паркета.

Победе «Финикса» способствовал защитник хозяев Девин Букер, ставший самым результативным игроком встречи. На его счету 47 очков, 6 подборов и 9 результативных передач. На счету его напарника Кевина Дюранта – 39 очков, 9 подборов и 8 результативных передач. Дюрант вышел на седьмое место в истории НБА по набранным очкам в плей-офф. У него теперь 4793 очка. Лидирует в списке Леброн Джеймс - 7809.

У гостей отличился центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 30 очков, 17 подборов и 17 передач.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Денвера». Четвертая игра серии состоится в ночь на 8 мая в Финиксе.

источник: «Советский спорт»
47 очков Букера принесли победу «Финиксу» над «Денвером»
Тем не менее, «Денвер» ведет в полуфинальной серии Западной конференции.
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