Отец Алексея Шведа рассказал о состоянии баскетболиста ЦСКА

Виктор Швед, отец баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии сына.

«Пропускать матчи не надо. Фотографии с матча отсылаем сейчас. Я был в больнице вместе с детьми. Он обрадовался. Он чувствует себя лучше, намного лучше», - приводит слова Виктора Шведа «Матч ТВ».

Напомним, компания из восьми человек избила Алексея Шведа в ресторане в столице России. По некоторым данным, молодые люди сделали ставку на победу ЦСКА в полуфинале с «Локомотивом-Кубанью» и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.

После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.

Накануне стало известно, что четвертый по счету подозреваемый по делу об избиении баскетболиста ЦСКА был задержан в Московской области.