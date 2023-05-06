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Отец Алексея Шведа рассказал о состоянии баскетболиста ЦСКА

Разыгрывающий армейцев находится в больнице после избиения в столичном ресторане.
Отец Алексея Шведа рассказал о состоянии баскетболиста ЦСКА
06 мая 2023 09:36
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Виктор Швед, отец баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии сына.

«Пропускать матчи не надо. Фотографии с матча отсылаем сейчас. Я был в больнице вместе с детьми. Он обрадовался. Он чувствует себя лучше, намного лучше», - приводит слова Виктора Шведа «Матч ТВ».

Напомним, компания из восьми человек избила Алексея Шведа в ресторане в столице России. По некоторым данным, молодые люди сделали ставку на победу ЦСКА в полуфинале с «Локомотивом-Кубанью» и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.

После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.

Накануне стало известно, что четвертый по счету подозреваемый по делу об избиении баскетболиста ЦСКА был задержан в Московской области.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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