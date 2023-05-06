Никола Йокич установил исторический рекорд плей-офф НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА с «Финикс Санз» оформил трипл-дабл, набрав 30 очков, совершив 17 подборов и отдав 17 результативных передач.

Таким образом, сербский баскетболист стал первым игроком в истории, которому удалось набрать в матче плей-офф как минимум 25+15+15.

Напомним, матч завершился победой «Финикса» со счётом 121:114. Это позволило «Санз» сократить отставание в серии – 1-2.

Четвёртый матч серии состоится в Финиксе 6 мая. Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.

Ранее по итогам голосования за MVP регулярного чемпионата НБА Никола Йокич занял второе место, уступив центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду.