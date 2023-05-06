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«У нас появился шанс написать историю». Главный тренер УНИКСа – о финале Единой лиги ВТБ

Финальная серия стартует 6 мая в Казани.
06 мая 2023 09:45
автор: Александр Кожевников

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой казанцы убудут противостоять краснодарскому «Локомотиву-Кубань».

«Я видел настоящее счастье в глазах настоящих болельщиков после невероятной победы в полуфинальной серии против «Зенита». Я счастлив, что мы в финале. Но нам теперь нужно думать о будущем. У нас появился отличный шанс написать историю. Нельзя его упускать», - приводит слова Перасовича «Матч ТВ».

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится сегодня, 6 мая. Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.

Напомним, в полуфинале Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее «Зенита» (4-3), а «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА (4-3).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«У нас появился шанс написать историю». Главный тренер УНИКСа – о финале Единой лиги ВТБ
Финальная серия стартует 6 мая в Казани.
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