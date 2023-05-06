«Локомотив-Кубань» выигрывает у УНИКСа после двух четвертей первого финального матча Единой лиги ВТБ

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» выигрывают в Казани у УНИКСа после первой половины первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ.

Счет в матче 42:37 (22:23, 20:14) в пользу краснодарских железнодорожников.

В первой половине матча самыми результативными игроками на площадке являются баскетболисты УНИКСа Луи Лабери и Дэрил Мэйкон – у обоих по 9 очков.

Для УНИКСа – этот финал Единой лиги ВТБ – пятый по счету. «Локомотив-Кубань» ранее в 2013 году также был финалистом турнира. Ни одной из команд не удалось победить в своих финальных сериях.