ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Локомотив-Кубань» выигрывает у УНИКСа после двух четвертей первого финального матча Единой лиги ВТБ

Первая встреча серии до четырех побед проходит в Казани.
06 мая 2023 14:49
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» выигрывают в Казани у УНИКСа после первой половины первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ.

Счет в матче 42:37 (22:23, 20:14) в пользу краснодарских железнодорожников.

В первой половине матча самыми результативными игроками на площадке являются баскетболисты УНИКСа Луи Лабери и Дэрил Мэйкон – у обоих по 9 очков.

Для УНИКСа – этот финал Единой лиги ВТБ – пятый по счету. «Локомотив-Кубань» ранее в 2013 году также был финалистом турнира. Ни одной из команд не удалось победить в своих финальных сериях.

источник: «Советский спорт»
Главного обвиняемого по делу об избиении Шведа заключили под стражу
Адвокат настаивал на домашнем аресте, но суд принял иное решение.
06.05.2023 14:59
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Локомотив-Кубань» выигрывает у УНИКСа после двух четвертей первого финального матча Единой лиги ВТБ
Первая встреча серии до четырех побед проходит в Казани.
06.05.2023 14:49
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Четвертому подозреваемому по делу об избиении Шведа предъявлены обвинения
Четвертому подозреваемому по делу об избиении Шведа предъявлены обвинения
Ранее его задержали в Московской области.
06.05.2023 12:42
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«У нас появился шанс написать историю». Главный тренер УНИКСа – о финале Единой лиги ВТБ
Финальная серия стартует 6 мая в Казани.
06.05.2023 09:45
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Никола Йокич установил исторический рекорд плей-офф НБА
Статистические показатели зашкаливают.
06.05.2023 09:42
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Отец Алексея Шведа рассказал о состоянии баскетболиста ЦСКА
Отец Алексея Шведа рассказал о состоянии баскетболиста ЦСКА
Разыгрывающий армейцев находится в больнице после избиения в столичном ресторане.
06.05.2023 09:36
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
47 очков Букера принесли победу «Финиксу» над «Денвером»
Тем не менее, «Денвер» ведет в полуфинальной серии Западной конференции.
06.05.2023 08:29
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
30 очков Эмбиида не спасли «Филадельфию» от поражения от «Бостона»
«Бостон» повел в полуфинальной серии Восточной конференции.
06.05.2023 08:04
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Тренер «Зенита» Паскуаль выразил надежду, что Швед вернется в баскетбол как можно скорее
Защитник ЦСКА угодил в больницу в результате избиения.
05.05.2023 23:10
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
Главный подозреваемый по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа задержан 
Главный подозреваемый по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа задержан 
Потенциальный преступник был найден в Московской области. 
05.05.2023 23:01
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика