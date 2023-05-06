Главного обвиняемого по делу об избиении Шведа заключили под стражу

Пресненский районный суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения в отношении 31-летнего мужчины по имени Юсуф, обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

При этом обвиняемый и его адвокат настаивали на домашнем аресте. Мужчина не признал свою вину и отказался от дачи показаний.

Напомним, компания из восьми человек избила Алексея Шведа в ресторане в столице России. По некоторым данным, молодые люди сделали ставку на победу ЦСКА в полуфинале с «Локомотивом-Кубанью» и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.

После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.