«Локомотив-Кубань» выиграл в гостях у УНИКСа первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» победили казанский УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 88:76 в пользу гостей.

После первой половины встречи «Локомотив» выигрывал пять очков, а в третьей и четвертой четверти увеличил свое преимущество. Самыми результативными на

Самым результативным игроком на площадке стал игрок «Локомотива» Джейлен Барфорд, набравший 17 очков, у казанцев 16 очков на счету Дэрила Мэйкона.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу железнодорожников. Вторая игра состоится 8 мая в Казани. Для УНИКСа – этот финал Единой лиги ВТБ – пятый по счету. «Локомотив-Кубань» ранее в 2013 году также был финалистом турнира. Ни одной из команд не удалось победить в своих финальных сериях.

Единая лига ВТБ. Финал. Игра 1.

УНИКС – «Локомотив-Кубань» - 76:88 (23:22, 14:20, 22:21, 17:25)

Очки: Мэйкон (16), Найт (14), Димитриевич (13) – Барфорд (17), Акун-Перселл (12), Хортон (11).