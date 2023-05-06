«Локомотив-Кубань» выиграл в гостях у УНИКСа первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» победили казанский УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 88:76 в пользу гостей.
После первой половины встречи «Локомотив» выигрывал пять очков, а в третьей и четвертой четверти увеличил свое преимущество. Самыми результативными на
Самым результативным игроком на площадке стал игрок «Локомотива» Джейлен Барфорд, набравший 17 очков, у казанцев 16 очков на счету Дэрила Мэйкона.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу железнодорожников. Вторая игра состоится 8 мая в Казани. Для УНИКСа – этот финал Единой лиги ВТБ – пятый по счету. «Локомотив-Кубань» ранее в 2013 году также был финалистом турнира. Ни одной из команд не удалось победить в своих финальных сериях.
Единая лига ВТБ. Финал. Игра 1.
УНИКС – «Локомотив-Кубань» - 76:88 (23:22, 14:20, 22:21, 17:25)
Очки: Мэйкон (16), Найт (14), Димитриевич (13) – Барфорд (17), Акун-Перселл (12), Хортон (11).