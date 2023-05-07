ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЦСКА обыграл «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги ВТБ

Серия переезжает в Санкт-Петербург.
ЦСКА обыграл «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги ВТБ
07 мая 2023 15:53
автор: Александр Кожевников
автор фото: БК ЦСКА

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился второй матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Зенит». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 85:61.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 19 очков. 13 баллов в составе ЦСКА на свой счет записал Деян Давидовац.

В составе «Зенита» отличился Андрей Зубков, на счету которого 17 очков. 14 баллов набрал Трент Фрейзер.

Таким образом, ЦСКА сравнял счет в серии за третье место – 1-1. Первый матч завершился победой «Зенита» со счетом 86:68.

Третий матч серии состоится 10 мая в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ. Матч за третье место. Игра 2.

ЦСКА – «Зенит» – 85:61 (16:21, 19:15, 27:18, 20:6)

Очки: Уэйр (19), Давидовац (13), Кэйкок (12), Мур (11), Милутинов (10) – Зубков (17), Фрэйзер (14), Эртель (10).

источник: «Советский спорт»
ЦСКА обыграл «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги ВТБ
Серия переезжает в Санкт-Петербург.
07.05.2023 15:53
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Лейкерс» победили «Голден Стэйт» и повели в серии плей-офф НБА
Игра прошла на «Крипто.ком Арена».
07.05.2023 08:59
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
«Майами» обыграл «Нью-Йорк» в матче плей-офф НБА, Батлер набрал 28 очков
Встреча прошла на «FTX Arena».
07.05.2023 08:49
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» выиграл в гостях у УНИКСа первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» выиграл в гостях у УНИКСа первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ
Победив в первой половине встречи, гости не упустили своего преимущества.
06.05.2023 15:53
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Главного обвиняемого по делу об избиении Шведа заключили под стражу
Адвокат настаивал на домашнем аресте, но суд принял иное решение.
06.05.2023 14:59
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Локомотив-Кубань» выигрывает у УНИКСа после двух четвертей первого финального матча Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» выигрывает у УНИКСа после двух четвертей первого финального матча Единой лиги ВТБ
Первая встреча серии до четырех побед проходит в Казани.
06.05.2023 14:49
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Четвертому подозреваемому по делу об избиении Шведа предъявлены обвинения
Четвертому подозреваемому по делу об избиении Шведа предъявлены обвинения
Ранее его задержали в Московской области.
06.05.2023 12:42
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«У нас появился шанс написать историю». Главный тренер УНИКСа – о финале Единой лиги ВТБ
Финальная серия стартует 6 мая в Казани.
06.05.2023 09:45
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Никола Йокич установил исторический рекорд плей-офф НБА
Статистические показатели зашкаливают.
06.05.2023 09:42
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Отец Алексея Шведа рассказал о состоянии баскетболиста ЦСКА
Отец Алексея Шведа рассказал о состоянии баскетболиста ЦСКА
Разыгрывающий армейцев находится в больнице после избиения в столичном ресторане.
06.05.2023 09:36
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика