ЦСКА обыграл «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги ВТБ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился второй матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Зенит». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 85:61.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 19 очков. 13 баллов в составе ЦСКА на свой счет записал Деян Давидовац.

В составе «Зенита» отличился Андрей Зубков, на счету которого 17 очков. 14 баллов набрал Трент Фрейзер.

Таким образом, ЦСКА сравнял счет в серии за третье место – 1-1. Первый матч завершился победой «Зенита» со счетом 86:68.

Третий матч серии состоится 10 мая в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ. Матч за третье место. Игра 2.

ЦСКА – «Зенит» – 85:61 (16:21, 19:15, 27:18, 20:6)

Очки: Уэйр (19), Давидовац (13), Кэйкок (12), Мур (11), Милутинов (10) – Зубков (17), Фрэйзер (14), Эртель (10).