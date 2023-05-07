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17-летний разыгрывающий Демин дебютировал за мадридский «Реал»

Россиянин провел на паркете 55 секунд.
07 мая 2023 18:23
автор: Александр Евграфов

17-летний российский разыгрывающий Егор Демин дебютировал в составе мадридского «Реала» в матче чемпионата страны с «Уникахой».

«Реал» победил со счетом 102:90. Россиянин провел на паркете 55 секунд, совершив два броска, оба не точных.

Руководство мадридского клуба дало отдохнуть нескольким ключевым игрокам, заменив их баскетболистами из молодежного состава. «Реалу» на будущей неделе предстоит решающий матч за выход в «Финал четырех» Евролиги против «Партизана». Счет в серии до трех побед 2-2.

источник: БК «Реал»
17-летний разыгрывающий Демин дебютировал за мадридский «Реал»
Россиянин провел на паркете 55 секунд.
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