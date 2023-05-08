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«Филадельфия» в овертайме победила «Бостон» и сравняла счет в серии

Дабл-дабл на счету Джоэля Эмбиида.
08 мая 2023 08:30
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты «Филадельфии Сиксерс» на своей площадке победили «Бостон Селтикс» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции. Для определения победителя потребовался овертайм, в котором сильнее оказались хозяева – 116:115.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден, набравший 42 очка. Дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиида – у камерунца 34 очка, 13 подборов.

Также дабл-дабл на счету форварда «Бостона» Джейсона Тейтума (24 очка, 18 подборов).

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч состоится в ночь на 10 мая в Филадельфии.

НБА. Полуфинал Восточной конференции. Игра 4.

«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» - 116:115 (27:19, 32:31, 33:33, 15:24, 9:8)

Счет в серии: 2-2

источник: «Советский спорт»
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