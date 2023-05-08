53 очка Йокича не помогли «Денверу» в матче с «Финиксом»

«Финикс Санз» смог сравнять счет в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции против «Денвер Наггетс». Встреча в Финиксе завершилась со счетом 129:124 в пользу хозяев паркета.

В составе «Финикса» Девин Букер и Кевин Дюрант оформили по дабл-даблу. У Букера 36 очков, шесть подборов и 12 передач, у Дюранта – 36 очков, 11 подборов и 6 передач.

У гостей отличился Никола Йокич, также сделавший дабл-дабл и ставший самым результативным игроком в матче – 53 очка, 4 подбора и 11 передач. Еще одно такое же достижение у Майкла Портера (11 очков и 10 подборов).

Счет в серии стал ничейным 2-2. Пятый матч состоится в Денвере в ночь на 10 мая.

НБА. Полуфинал Западной конференции. Игра 4.

«Финикс Санз» – «Денвер Наггетс» - 129:124 (32:34, 31:27, 35:31, 31:32).

Счет в серии: 2-2