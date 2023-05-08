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Президент ЦСКА рассказал, когда баскетболиста Шведа могут выписать из больницы

Состояние здоровья спортсмена улучшается.
Президент ЦСКА рассказал, когда баскетболиста Шведа могут выписать из больницы
08 мая 2023 13:23
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что состояние здоровье баскетболиста Алексея Шведа, подвергшегося нападению в центре Москвы, постепенно улучшается, сообщает РИА Новости.

«Алексей Швед по-прежнему находится в больнице, продолжается процесс лечения. Пока ему прописан постельный режим и противопоказаны какие-то активности. В данном случае самый лучший лекарь - это покой и время. Все идет нормально, ему разрешено общаться с семьей. Что касается примерных сроков выписки, то все более точно станет известно после праздников, после 9 мая», - цитирует источник Ватутина.

В начале мая Алексей Швед был избит в ресторане в центре Москвы компанией из нескольких человек. После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.

По факту нападения на баскетболиста было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, позже суд арестовал четырех обвиняемых, среди которых один несовершеннолетний.

источник: «РИА Новости»
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