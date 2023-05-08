«Локомотив-Кубань» обыгрывает УНИКС после двух четвертей во втором финальном матче Единой лиги ВТБ

В эти минуты в Казани на стадионе «Баскет-Холл» проходит второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС – «Локомотив-Кубань».

Отметим, что после двух четвертей краснодарский клуб обыгрывает своего соперника со счетом 46:38 (24:19, 27:14).

Самым результативным игроком первой половины встречи стал форвард казанцев Луи Лабери, набравший 13 очков. У южан по 9 очков набрали Крис Хортон и Андрей Узинский.

Напомним, что в первом матче серии «Локомотив-Кубань» победил УНИКС со счетом 88:76.