УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в финальной серии Единой лиги ВТБ

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 79:76
Самым результативным игроком матча стал игрок победителей Джален Рейнольдс (19 очков), ДеВон Акун-Перселл набрал 17 очков у краснодарской команды.
Таким образом, УНИКС сравнял счет в серии - 1:1. Следующий матч между командами пройдет 11 мая в Краснодаре.
Единая лига ВТБ
2-й матч
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 79:76 (24:19, 14:27, 20:16, 21:14)
Очки: Рейнльдс (19), Найт (17), Лабери (15) - Акун-Перселл (17), Хортон (14), Уайт (10).
Счет в серии: 1-1
источник: «Советский спорт»