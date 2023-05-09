Карри стал первым игроком в истории НБА, забросившим 4000 трехочковых

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, забросившим 4000 трехочковых.

В четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» Карри реализовал три броска из-за дуги, что и позволило ему достичь отметки в 4000 трехочковых бросков.

Карри является лидером по количеству реализованных трехочковых в истории НБА с огромным отрывом. На втором месте по количеству трехочковых находится Рэй Аллен (3358), замыкает тройку лидеров Джеймс Харден (3152).

Напомним, встреча завершилась со счетом 104:101 в пользу «Лейкерс». Счет в серии дo четырех побед стал 3-1 в пользу «Лейкерс». Пятая игра пройдет 10 мая в Сан-Франциско.