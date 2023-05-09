Один из лучших баскетбольных арбитров России Григорьев скончался на 78-м году жизни

Один лучших баскетбольных арбитров России Михаил Григорьев скончался на 78-м году жизни, сообщает Российская федерация баскетбола, выражая соболезнование родным и близким.

Свою карьеру арбитра Григорьев начал в 1968 году, отработал на трех Олимпиадах, многочисленных чемпионатах мира и Европы, обслуживал матчи еврокубков. Ему было доверено судить финал Кубка чемпионов-1983/84 в Женеве между римским «Виртусом» и «Барселоной»), игры легендарной серии сборной СССР и «Атланты» в 1988 году.

В 1974 году он стал судьей Всесоюзной категории, в 1977 – международной, а в 2001 году почетной судьей международной категории.

В апреле 2023 года приказом министра спорта РФ Олега Матыцина ему было присвоено почетное спортивное звание «Почетный спортивный судья России».