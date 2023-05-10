«Олимпиакос» победил «Фенербахче» и стал вторым участником Финала четырех Евролиги

Баскетболисты греческого «Олимпиакоса» победили турецкий «Фенербахче» и вышли в Финал четырех Евролиги. Встреча в греческой Пирее завершилась со счетом 84:72 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча стал игрок «Фенербахче» Марко Гудурич, набравший 26 очков. У «Олимпиакоса» 22 очка на счету Костаса Слукаса.

Счет в серии до трех побед стал 3-2.

Первым участником Финала четырех стала «Барселона» победившая литовский «Жальгирис» в серии 3-0.

Финал четырех состоится с 19 по 21 мая в литовском Каунасе.