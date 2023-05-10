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«Филадельфия» обыграла «Бостон» и вышла вперед в серии плей-офф НБА

«Сиксерс» находятся в шаге от финала Восточной конференции.
10 мая 2023 08:08
автор: Александр Кожевников

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором местный «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс».

Встреча завершилась победой гостей со счетом 115:103 (33:26, 25:23, 30:23, 27:31).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, набравший 33 очка. 30 баллов на свой счет записал Тайриз Макси. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач оформил Джеймс Харден.

В составе «Бостона» отличился Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. 24 очка набрал Джейлен Браун.

Благодаря этой победе «Филадельфия» вышла вперед в серии до четырех побед – 3-2.

Шестой матч серии состоится в Филадельфии в ночь с 11 на 12 мая. Начало встречи – в 02:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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