«Денвер» обыграл «Финикс» и вышел вперед в серии, Йокич снова оформил трипл-дабл

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором местный «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 118:102 (35:24, 17:25, 39:25, 27:28).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 12 передач. 25 очков набрал Брюс Браун.

В составе «Финикса» отличился Девин Букер, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов на свой счет записал Кевин Дюрант.

«Денвер» благодаря этой победе вышел вперед в серии – 3-2, и остановился в шаге от выхода в финал Западной конференции. Шестой матч серии состоится в ночь с 11 на 12 мая в Финиксе, начало встречи – в 05:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что Никола Йокич уже в четвертый раз отметился трипл-даблом в этом розыгрыше плей-офф НБА.